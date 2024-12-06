Верховный суд разъяснил, можно ли садиться за руль пьяным по приказу ГИБДД

Верховный суд РФ, разбирая дело водителя из Казани, указал, что автомобилист не имеет права садиться за руль нетрезвым даже по указанию сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает РАПСИ.

«Зная, что он употребил алкогольные напитки, а потому в силу пунктов 1.3, 2.7 Правил дорожного движения ему как водителю запрещено управлять транспортным средством, (он) имел возможность передать сотруднику ГИБДД ключи зажигания, чтобы тот перегнал автомобиль на обочину», — цитирует агентство постановление Верховного суда.

Жителя Казани лишили водительских прав за вождение в состоянии опьянения. В своей жалобе он утверждал, что сотрудник ДПС потребовал от него переставить автомобиль на обочину с проезжей части дороги. После этого инспекторы проверили у водителя документы и освидетельствовали его на состояние опьянения. Суд постановил лишить его права управления транспортными средствами.

Жалобу водителя ВС не удовлетворил, а его доводы о провокации со стороны сотрудников ДПС, вынудивших мужчину перегнать машину, признал несостоятельными.

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