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Россиянам назвали минусы подержанного BMW 3 Series

Автоэксперт Виноградов назвал четыре недостатка BMW 3 Series с пробегом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Подержанный BMW 3 Series поколения Е90 можно купить в России в бюджете 1 млн рублей, но при выборе такой машины следует обратить внимание на ряд типичных неисправностей. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«У бензиновых двигателей N43 и N53 есть общая проблема – быстрый износ форсунок и ранний выход из строя ТНВД. Обязательно проверьте их состояние», — написал Виноградов.

По его словам, ресурс форсунок оказывается более низким, когда водитель практикует спокойный стиль езды. В турбодизеле 2.0 с заводским индексом N47 не отличается долговечностью цепь ГРМ, причем для ее замены мотор приходится снимать с машины, потому что цепь расположена на задней стенке блока цилиндров.

У полноприводных версий могут отказывать сервоприводы раздаточной коробки, а в редукторе — загудеть из-за износа конусные подшипники при пробеге 180-200 тыс. км.

Ранее «За рулем» испытал 13 образцов самодельной незамерзайки.

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