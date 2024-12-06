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Стала известна причина кризиса автокомпании Nissan

Причиной кризиса Nissan стали ошибки руководства

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Edgar Su/Reuters

Основной причиной кризиса автокомпании Nissan стал отказ генерального директора Макото Учида от выпуска гибридных автомобилей несколько лет назад. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Сообщается, что вместо гибридов генеральный директор решил производить электрокары, однако выяснилось, что последние не вызывают интерес у покупателя. Как пишет Reuters, Макото Учида не рассчитывал на быстрый рост спроса на бензоэлектрические автомобили. Уточняется, что в ноябре руководство автокомпании отчиталось об обрушении операционной прибыли. Так, за первую половину финансового года она уменьшила на 90%, а чистая прибыль упала на 94%.

Сообщается, что в настоящее время японская автокомпания встала на путь жестокой экономии. В 2025 году планируют сократить производство на 20%, а также снизить прогноз операционной прибыли с 500 млрд до 150 млрд иен (с 343 млрд до 103 млрд рублей).

По словам аналитиков, у автокомпании Nissan есть один год, чтобы выбраться из кризиса.

Ранее стало известно, сколько заработал завод Toyota в Петербурге во время простоя.

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