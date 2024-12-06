Россию ждет обвал производства автобусов и грузовиков в 2025 году

Россию в 2025 году ожидает сильный спад производства грузовиков и автобусов. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Игоря Коровкина.

«Если говорить о прогнозах, то он достаточно пессимистичный. Если брать как базу показатели стратегии («Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года»), то наиболее сложная ситуация складывается в производстве грузовых автомобилей — падение в 2025 году ожидается до 27%», — цитирует издание речь Коровкина на конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ).

По словам исполнительного директора ОАР, бюджет на закупки муниципального пассажирского транспорта резко сократился, и производство автобусов (исключая микроавтобусы) снизится на 42,9%, электробусов и электромобилей — на 54,5%.

Также Коровкин отметил, что российские производители грузовиков и автобусов столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны китайских компаний.

Ранее стало известно, что автодилеры в России не будут давать новогодних скидок клиентам.