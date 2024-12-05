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Водитель устроил рэп-баттл с гаишниками и попал на видео

На видео попал рэп-баттл россиянина с гаишниками

В Кузбассе пьяный водитель решил устроить рэп-баттл с задержавшими его гаишниками. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На днях сотрудники Госавтоинспекции в Прокопьевском остановили подозрительную Mazda, за рулем которой оказался 29-летний пьяный мужчина. Инспекторы, как полагается, предложили ему дыхнуть в трубочку — прибор показал 1,009 промилле алкоголя», — говорится в публикации.

Во время зачитывания протокола водитель начал раскачиваться и заявил, что у гаишника есть потенциал стать баттл-рэппером.

До этого в Санкт-Петербурге 15-летний подросток-зацепер попал в реанимацию после трюка на автобусе. Предположительно, он был пьян.

За рулем автобуса был 46-летний водитель, который заметил зацепера только после падения. Подросток получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее гаишника обвинили в бегстве с места ДТП, где он сбил девочек.

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