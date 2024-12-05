Водителям рассказали, как проверить авто после ремонта

Некачественный кузовной ремонт автомобиля может сильно испортить планы россиянам и ударить по их кошельку. О том, на что обратить внимание после сервиса, «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Ремонт кузова состоит из рихтовки и покраски. В сервисе дважды делают мойку авто. Во время приемки — техническую, и основную — уже после ремонта автомобиля. После первой мойки машины специалисты должны детально описать все повреждения, и только после этого можно подписывать документы», — пояснила эксперт.

Трушкова добавила, что после ремонта автомобиль должен быть помыт и тщательно высушен — так легче заметить недочеты. Чтобы проверить качество рихтовки, сначала нужно обратить внимание на наличие новых вмятин и других повреждений. Следом необходимо проверить отрихтованные детали: линии кромок и изгибы должны быть ровными, а зазоры — не более 4 мм. Также следует осмотреть состояние пистонов, резинок, уплотнителей и обшивку дверей.

Также Трушкова рассказала, как проверить качество окраски.

«Первое и самое главное — цвет должен быть исключительно точным. Для максимально точного совпадения колер нужно выбирать с помощью компьютерной диагностики, а не просто по его номеру», — отметила специалист.

В заключение Трушкова посоветовали осмотреть работу на наличие потертостей, загрязнений, а также осмотреть толщину слоя краски в разных местах.

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