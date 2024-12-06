«Москвич» пообещал сохранить электрокар 3е, несмотря на низкий спрос

«Москвич» в 2025 году продолжит выпуск электрических кроссоверов «Москвич 3е». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Московский автомобильный завод «Москвич» не собирается прекращать производство электромобиля «Москвич 3е» в 2025 году», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В компании также отметили, что за 11 месяцев 2024 года продано 1,2 тыс. автомобилей «Москвич 3е». Общие продажи «Москвича в тот же период составили 21 тыс. машин.

Переднеприводный кроссовер «Москвич 3е» оснащен электромотором мощностью 193 л.с. Его запас хода достигает 410 км. Стоимость — более 3 млн рублей против 1,7 млн рублей за базовую версию бензинового кроссовера той же модели.

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