Из-за падения авторынка XCite снизил план выпуска авто на бывшем заводе Nissan

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan, собирает кроссоверы под маркой XCite) планирует выпустить в 2024 году 20 тыс. автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Ивана Миронова.

«Рынок падает. Мы можем и больше произвести — 30 и 40 тысяч автомобилей, но не можем поставить их на склад. Тогда это будут замороженные деньги. Бизнес так не работает, наши финансовые возможности не позволяют иметь такой большой запас», — приводит агентство слова Миронова.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что предприятие может выпустить 25 тыс. автомобилей в этом году, таким образом прогноз снижен на 20%, уточняет агентство.

Глава «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов подтвердил, что первоначальный план составлял 25 тыс. машин. Мощности завода позволяют собирать 60 тыс. автомобилей в год.

По данным аналитического агентства «Автостат», с момента начала продаж кроссоверов XCite в мае по ноябрь 2024 года реализовано всего 4,8 тыс. машин.

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