Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за падения авторынка XCite снизил план выпуска авто на бывшем заводе Nissan

XCite на 20% снизил прогноз выпуска машин в Петербурге из-за падения рынка

close
XCITE

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan, собирает кроссоверы под маркой XCite) планирует выпустить в 2024 году 20 тыс. автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Ивана Миронова.

«Рынок падает. Мы можем и больше произвести — 30 и 40 тысяч автомобилей, но не можем поставить их на склад. Тогда это будут замороженные деньги. Бизнес так не работает, наши финансовые возможности не позволяют иметь такой большой запас», — приводит агентство слова Миронова.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что предприятие может выпустить 25 тыс. автомобилей в этом году, таким образом прогноз снижен на 20%, уточняет агентство.

Глава «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов подтвердил, что первоначальный план составлял 25 тыс. машин. Мощности завода позволяют собирать 60 тыс. автомобилей в год.

По данным аналитического агентства «Автостат», с момента начала продаж кроссоверов XCite в мае по ноябрь 2024 года реализовано всего 4,8 тыс. машин.

Ранее стало известно, что автодилеры не будут предоставлять россиянам новогодние скидки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами