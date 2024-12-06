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Крымский мост снова заработал

Движение по Крымскому мосту началось спустя пять часов перерыва

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по Крымскому мосту возобновилось спустя пять часов перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного оповещения о ситуации на объекте.

С 5 до 10 утра движение автомобилей по мосту было приостановлено по неназванным причинам.

По данным министерства обороны России, ночью над Крымом был сбит беспилотный летательный аппарат. Также в Черном море были уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.

12 августа 2023 года Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Ранее в Крыму заявили, что полуостров навсегда потерян для Украины.

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