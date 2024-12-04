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117-летний спорткар выставят на торги в США

В США продают на торгах 117-летний спорткар

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RM Sotheby

В Майами в 2025 году выставят на торги спорткар Itala 120 HP, выпущенный специально для гонок в 1907 году. Об этом сообщает аукционная компания RM Sotheby's на своем сайте.

Спорткар оснащен двигателем объемом более 15 литров и мощностью 120 л.с. Сотрудники аукционного дома отмечают, что в настоящее время осталось только два таких автомобиля, а экземпляр, который выставят на торги, до сих пор на ходу. Аукционная цена – $2–3млн (209–313 млн рублей).

Сообщается, что именно эта модель спорткара в первые годы после выпуска участвовала в некоторых европейских автогонках, однако историю автомобиля начали документировать только в 1916 году.

Спорткар принадлежал британскому рекордсмену скорости Генри Сигрейву, а в 1965 году Itala вошла в состав коллекции музея Индианаполиса, где машину отреставрировали и вернули к первоначальному облику. Несмотря на то, что автомобилю 117 лет и его активно эксплуатируют с начала XX века, у него до сих пор оригинальный двигатель, четырехступенчатая коробка, шасси и ряд других компонентов.

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