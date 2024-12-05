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Пенсионерку из ФРГ забыли в скорой помощи и она не успела попрощаться с мужем

В Германии пенсионерку забыли в скорой помощи и она пропустила прощание с мужем

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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

В Германии 29 ноября 88-летняя пенсионерка более шести часов была заблокирована в автомобиле «скорой помощи», из-за этого она не попала на церемонию прощания со своим мужем. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Сообщается, женщину должны были доставить в приют в Хенникендорфе на автомобиле частной медицинской службы из клиники Иммануэль Рюдерсдорф в Бранденбурге. Ее забрал водитель, который оказался пьян. Через сто метров от начала пути мужчина свернул на обочину и уснул. Пенсионерка оставалась все это время в машине на холодной кушетке в тонком свитере, при этом температура на улице была около нуля градусов.

Уточняется, что несколько месяцев назад немка перенесла инсульт, она плохо ходила и совсем не разговаривала, поэтому самостоятельно выйти из машины и позвать на помощь не могла. Через несколько часов автомобиль обнаружили очевидцы, которые сообщили в службу спасения, и пенсионерку доставили в приют. После произошедшего женщина была травмирована, поэтому на следующих день не смогла попрощаться с усопшим мужем, с которым они были вместе 68 лет.

Ранее на видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.

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