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Ким Чен Ын прибыл на концерт на российском автомобиле, подаренном Путиным

Ким Чен Ын прибыл на концерт в честь 79-летия партии на подаренном Путиным Aurus

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) на люксовом российском автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«На фотографиях агентства видно, что на лимузине Aurus, предположительно, том самом, что подарил ему президент России Владимир Путин, северокорейский лидер прибыл на концерт с дочерью», — говорится в сообщении.

Концерт прошел 10 октября в Центральной школе по подготовке кадров ТПК. В качестве почетных гостей там также присутствовали ведущие сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

В ходе него зрители послушали гимны КНДР и Трудовой партии и патриотические песни. Все завершилось фейерверком. Северокорейские СМИ заявляют, что Ким Чен Ын остался доволен концертом.

8 октября лидер КНДР заявил, что страна ускорит строительство военной сверхдержавы.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения.

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