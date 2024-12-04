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Гаишника обвинили в бегстве с места ДТП, где он сбил девочек

Ngs: в Новосибирской области гаишник сбил девочек и сбежал

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Depositphotos

В Новосибирской области инспектора ДПС подозревают в том, что он в нетрезвом состоянии сбил на Lada Granta двух девочек и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ngs.ru.

ДТП произошло 28 ноября в селе Новомихайловка Коченевского района. Одна из пострадавших девочек упала в сугроб, а другая — получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

«А дальше начались странности: свидетели уверяют: за рулем был пьяный сотрудник ГАИ. Сам он твердит: машиной управлял другой человек, а он пострадал из-за того, что оказал ребенку первую помощь», — отмечается в публикации.

По версии матери травмированной девочки, за рулем «Лады» при ДТП находился местный житель, сотрудник ДПС Александр Путенков, который находился в нетрезвом состоянии и скрылся с места ДТП, оставив машину. А при оформлении аварии за руль сел отец полицейского.

Сам инспектор заявил изданию, что за рулем не был, а родственники девочки его оговаривают. В областном управлении МВД подтвердили Ngs, что за рулем был сотрудник Госавтоинспекции.

Ранее в Санкт-Петербурге адвокат обстрелял другого водителя в конфликте на дороге.

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