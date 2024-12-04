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Барабанщик врезался в полицейского, оформлявшего ДТП в Уфе

В Уфе пьяный барабанщик сбил полицейского, оформлявшего ДТП

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ГИБДД Башкортостана

В Уфе 3 декабря водитель Kia в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль, который отбросило на женщину и сотрудника полиции в момент оформления ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана».

«Около 22:00 часов 37-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Kia Rio <…> допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной автомашиной «Nissan Terrano», — отмечается в сообщении ведомства.

Автомобилем Kia управлял барабанщик кавер-группы Newman Владимир Сироткин, уточняет Life со ссылкой на Shot.

Уточняется, что музыкант ехал по улице Сельской Богородской и увидел впереди аварию, в которой столкнулись Renault Logan и Skoda Octavia. Пытаясь объехать стоящие машины, мужчина врезался во встречный Nissan Terrano, который от удара отбросило на инспектора ДПС, оформлявшего ДТП, а также 45-летнюю женщину (участницу аварии). Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Инспектора ДПС госпитализировали.

Медосвидетельствование водителя Kia показало 0,906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время музыкант задержан. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что водитель протащил по дороге инспектора ДПС в Москве.

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