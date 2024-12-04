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Стало известно, как миллиардерша Бернштейн лишилась Maybach

Mash: у миллиардерши Беренштейн угнали Maybach и разбили его через три часа

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Телеграм-канал Mash

У московской миллиардерши Елены Беренштейн угнали автомобиль Maybach стоимостью 21 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Автомобиль попал в аварию спустя три часа.

Как сообщает Mash, злоумышленник заметил, как водители владелицы бренда Wonder оставляют друг другу ключи от автомобиля под колесом и взял их. Утром 2 декабря он выехал на Maybach с парковки Москва-Сити, три часа поездил по столице и на развороте под Перовской эстакадой вылетел через отбойник в кювет. Судя по видео, тяжелая машина не смогла затормозить на ледяной дороге.

Очевидцы помогли злоумышленнику выбраться из разбитого автомобиля, после этого мужчина сбежал. Елена обратилась в полицию. Какое наказание ждет водителей неизвестно. О том, в каком состоянии находится автомобиль Maybach также не сообщается.

До этого в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейский угнал у женщины автомобиль и угрожал коллегам, которые его задерживали.

Свою вину в угоне офицер полиции не признал. Его ожидает служебная проверка, также возможно возбуждения уголовного дела по статье об угоне.

Ранее майор МВД снял угон автомобиля на видео, а затем его предотвратил.

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