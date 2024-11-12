Майор МВД снял угон автомобиля на видео, а затем его предотвратил

В Ростовской области группа молодых людей попыталась угнать автомобиль, но правонарушение предотвратил майор полиции, случайно оказавшийся свидетелем угона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

«В настоящее время все участники преступления установлены, а автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится расследование, по результатам которого фигуранты будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МВД, из окна своей квартиры майор полиции заметил компанию подозрительных людей, которые ходили вокруг автомобилей и светили в стекла. В итоге граждане сгруппировались возле припаркованного автомобиля «ВАЗ-2114», взломали дверь машины и попытались уехать, тогда майор зафиксировал их действия на камеру телефона и предпринял меры для пресечения преступления.

До этого в Тульской области водитель после преследования полицией выпрыгнул из машины на ходу и скрылся, автомобиль продолжил движение и протаранил машину Lada Largus, на видеорегистратор которой попал момент ДТП.

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