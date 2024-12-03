Водитель краснодарского автобуса, из которого чуть не выпали дети, назвал их виновными в инциденте

3 декабря в Краснодаре водителя автобуса, из которого на ходу чуть не выпали дети, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Краснодара».

«Информация о выпавших из салона и пострадавших детях не соответствует действительности», — написали в ведомстве.

В тоже время уточняется, что в ходе мониторинга сети интернет сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель автобуса двигался по маршруту с открытыми дверьми и не остановился. При разбирательстве установлено, что школьники самостоятельно нажали на кнопки аварийного открывания, что является нарушением ПДД. Однако водитель обязан был прекратить движение и предотвратить риск для жизни детей.

Сообщается, что на 55-летнего водителя составили административный протокол за нарушение правил перевозки людей и назначили штраф в размере 500 рублей. По решению работодателя мужчину отстранили на неделю от выполнения должностных обязанностей.

Полиция Краснодара призвала родителей разъяснять детям правила поведения на проезжей части и в салонах транспорта.

Ранее на видео попала маршрутка, из которой чуть не выпали дети на ходу.