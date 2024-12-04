Названы самые популярные у россиян зимние шины

При необходимости купить зимние шины большинство россиян отдаст предпочтение продукции Nokian, на втором месте — отечественный Cordiant. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты опроса 3 тыс. респондентов.

В рамках опроса можно было назвать только один шинный бренд. В пользу Nokian высказались 10,8% опрошенных. Cordiant занял второе место с незначительным отставанием: за него проголосовали 10,6% участников опроса.

На третьем месте среди предпочитаемых шинных брендов французский Michelin, которому отдали предпочтение 10,1% опрошенных. За ним следуют марки «Кама» и Yokohama.

До этого были перечислены самые продаваемые автомобили в Китае. В тройку лидеров среди брендов вошли BYD, Volkswagen и Toyota.

Ранее в России снизились продажи легковых машин.