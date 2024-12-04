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В России снизились продажи легковых машин

«Ъ»: продажи легковых машин в ноябре упали почти на 30%

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Shutterstock

В России продажи легковых автомобилей снизились почти на 30%, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, аналитики связывают падение спроса с высокой ставкой Центробанка, однако в будущем можно ожидать роста продаж.

«Желание граждан купить машину до очередной индексации утильсбора, активность корпоративных клиентов и дополнительные скидки от импортеров могут привести к росту продаж на 5–10%», — говорится в публикации.

До этого аналитическое агентство «Автостат Инфо» сообщало, что в России числятся на учете в ГИБДД 44,6 млн легковых автомобилей.

Легковые автомобили российского производства занимают 31,6% от всего автопарка. По словам экспертов «Автостат Инфо», таких автомобилей зарегистрировано около 14 млн штук. Второе место по объему автопарка занимают японские иномарки, их доля составляет 23% (10 млн). Автомобили корейских брендов стоят на третьем месте — 13% автопарка (5,7 млн).

Ранее россиян предупредили об исчезновении достойных авто.

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