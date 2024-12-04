Водитель протащил по дороге инспектора ДПС в Москве

Водитель протащил по дороге сотрудника ГАИ, державшегося за ручку автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Вороновское Троицкого административного округа Москвы. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили водителя показать документы, но он нажал на газ и поехал. При этом за ручку его машины держался один из полицейских. Инспектор некоторое время скользил по дорожному покрытию вместе с машиной, после чего упал. При этом он получил травму ноги. Водителя позже задержали.

Суд первой инстанции приговорил водителя к принудительным работам на срок два года с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

До этого жительница Калининграда попала в больницу после столкновения с машиной.

29-летний водитель машины марки Renault повернул на проспект Калинина и сбил 13-летнюю девочку. При этом она оказалась на капоте автомобиля. В результате ДТП девочка получила травмы.

В ГИБДД напомнили о том, что при повороте человек за рулем должен уступать пешеходам, самокатчикам или велосипедистам и ждать, пока они не перейдут дорогу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье байкер въехал в растянутую между деревьями веревку.