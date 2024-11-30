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«За рулем» назвал основные недостатки Geely Coolray

Автоэксперт Зиновьев назвал шесть минусов подержанного Geely Coolray

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Пресс-служба Geely

У популярного кроссовера Geely Coolray наблюдаются сложности с настройкой климатической системы, быстрый выход из строя тормозных дисков на дорестайлинговой версии, а также заклинивание панорамного люка в крыше. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Три слабых места у Coolray определенно есть. Вернее сказать, были – при рестайлинге производитель провел обширную работу над ошибками. Первое – тормозные диски, которые у многих владельцев «вело» на небольших пробегах, попутно они нещадно ржавели», — написал Зиновьев.

По его словам, требовалось протачивать или менять тормозные диски. При этом на многих Coolray эта проблема не проявилась. Подклинивание люка в направляющих, приводившее к поломке электропривода, является второй массовой проблемой. Ее устранили в рестайлинговой версии машины.

Также владельцы Coolray высказывают жалобы на слабые газовые упоры двери багажника, его малый объем и небольшой сервисный интервал, требующий обслуживать машину раз в 10 тыс. км.

Ранее стало известно, что кроссоверы Jidu будут продавать в России по цене от 5,8 млн рублей.

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