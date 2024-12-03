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На видео попали последние секунды перед боковым ударом двух легковушек в Невинномысске

В Невинномысске на видео попало столкновение двух автомобилей на путепроводе

3 декабря в Невинномысске на путепроводе Степная — Партизанская столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

«Сегодня утром там (в Невинномысске. – «Газета.Ru») произошло столкновение двух легковых автомобилей. <…> Пострадала женщина, вследствие ДТП она оказалась заблокирована в одном из автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели освободили пострадавшую и передали ее сотрудникам медицинской службы.

На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения и ударяется задним бампером о капот встречной машины. Мэр Невинномысска Михаил Миненков уточнил, что от удара по асфальту разлилось топливное масло.

До этого на видео попало, как в Москве после массового ДТП вытаскивают людей из автомобилей. Авария произошла на Краснопресненской набережной напротив Дома правительства. Пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.

Ранее на видео попали последние секунды перед боковым ударом BMW и фуры под Петрозаводском.

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