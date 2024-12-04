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Ушедшие автокомпании продолжили отзывать автомобили в России

Росстандарт: в России отозвано 64 тыс. автомобилей с начала года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России в 2024 году проведены отзывные кампании по 64 тыс. транспортных средств, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на замруководителя Росстандарта Александра Кузьмина.

Кузьмин заявил на конференции Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ), что отзывные кампании касались как китайских автомобилей, так и машин, выпущенных компаниями, свернувшими деятельность в России или ушедшими с российского рынка.

По словам чиновника, в 2024 году дилеры не отказывались от проведения работ, но в некоторых случаях сроки их выполнения затягивались. Росстандарт готов оказывать содействие автомобилистам, если их автомобили не получили необходимого обслуживания в рамках отзывной кампании, подчеркнул замруководителя Росстандарта.

Ранее в России зафиксировали рекордное падение продаж автомобилей.

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