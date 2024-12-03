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Аналитики рассказали, как россияне разделились по выбору страны производства автомобиля

Автопарк России достиг 44,6 млн автомобилей

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Depositphotos

В России числятся на учёте в ГИБДД 44,6 млн легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо». Статистика приведена по ситуации на начало второго полугодия 2024 года, и на данный момент это наиболее свежие статистические данные по автопарку страны, отмечают в агентстве.

Легковые автомобили российского производства занимают 31,6% от всего автопарка. По словам экспертов «Автостат Инфо», таких автомобилей зарегистрировано около 14 млн штук. Второе место по объему автопарка занимают японские иномарки, их доля составляет 23% (10 млн). Автомобили корейских брендов стоят на третьем месте — 13% автопарка (5,7 млн).

Также в России насчитывается 4,8 млн немецких машин (10,8%), 3 млн американских (6,9%) и 2,6 млн французских легковых автомобилей (5,8%).

По состоянию на второе полугодие этого года, на долю китайских машин приходится всего лишь 4%, это 1,8 млн автомобилей, среди которых самым массовым брендом стали легковые машины Chery (441,2 тыс.). Второе место по популярности среди китайских брендов у россиян у Geely (346 тыс.). Далее идут Haval (327 тыс.), Lifan (146,4 тыс.). Пятерку массовых китайских брендов закрывает Changan (114 тыс.).

Ранее сообщалось, что в России на 30% обвалился авторынок.

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