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На видео попали последние секунды перед боковым ударом BMW и фуры под Петрозаводском

В Карелии на видео попали последние секунды бокового наезда фуры на BMW

1 декабря в Прионежском районе Карелии большегруз Scania столкнулся с автомобилем BMW. Об этом сообщается на странице областной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в 14:30 на 422 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» (на Петрозаводск) совершено ДТП», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что 54-летний водитель BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустили большегруз Scania, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии водитель BMW получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажирка была госпитализирована.

На кадрах видно, как фура Scania врезается в легковой автомобиль, который выезжает на главную дорогу. За несколько секунд до аварии водитель BMW попытался проехать вперед, чтобы избежать столкновения.

До этого 2 декабря в Приморском крае на участке трассы Абрамовка – Григорьевка столкнулись две легковые машины. Уточняется, что у виновника ДТП это уже не первая авария в этом году.

Ранее на видео попало жесткое ДТП из-за фуры с мандаринами в Сочи.

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