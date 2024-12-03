Японская Subaru вопреки санкциям стала производителем России

Впервые российское представительство японской автокомпании Subaru начало выпускать одежду с логотипом бренда в России. Об этом сообщает сайт «Авто Mail». Россию в качестве страны происхождения товаров Subaru указала также для ряда других аксессуаров.

Сообщается, что в российском онлайн-магазине Subaru можно приобрести флисовые толстовки из мягкой ткани стоимостью 7,6 тыс. рублей, свитшот «Субару Классика» — за 6,1 тыс. рублей. В продаже также есть брендированные толстовки «Subaru WRX» и «Субару Трасса» по цене 6,9 тыс. рублей.

Дополнительно в магазине японской марки предлагаются изделия из кожи различных оттенков, например тревеллеры, портмоне, обложки для водительских удостоверений и паспорта. Кроме того, автобренд продает носки, кепки и панамы, которые также изготовлены в России.

Ранее компания не производила брендированную продукцию на российской территории, сообщает издание. Уточняется, что в настоящее время в России до сих пор остаются сервисы послепродажного обслуживания Subaru, хотя в 2023 году Япония присоединилась к западным санкциям и ограничила поставки автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра.

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