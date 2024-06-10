«Автотор» снизил план производства автомобилей в России

Калининградский завод «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«План на этот год — примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как они налаживают работу со своими китайскими партнерами», — сообщил Алиханов.

До этого в апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

В феврале 2024 года Горбунов оценивал планы производства на 2024 год в 100-130 тыс. автомобилей.

«Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать», — говорил он.

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