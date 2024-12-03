Названы кроссоверы, которые не подходят для зимы

Не все кроссоверы приспособлены для эксплуатации зимой. Об этом «Российской газете» заявил руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Так, по словам эксперта, у Citroen C3 Aircross дорожный просвет в 175 мм и безальтернативный передний привод делают этот кроссовер непригодным для загородных зимних маршрутов.

У Peugeot 2008 клиренс 200 мм. Но отсутствие полного привода ограничивает возможности машины зимой. Cadillac XT4, казалось бы, имеет преимущества — полный привод и индивидуальные пакеты фрикционов на задние колеса. Но клиренс всего 172 мм и узкие углы въезда практически гарантируют, что автомобиль застрянет в первом же сугробе.

Lexus UX — автомобиль с длинным передним свесом, минимальным клиренсом 160 мм и вариатором. Все это делает его практически беспомощным вне асфальта.

Кроссовер Mercedes-Benz GLA, несмотря на полный привод, имеет клиренс 143 мм. Такой показатель бывает обычно у городского седана.

Ранее стало известно, когда в России появится новый кроссовер Jetour.