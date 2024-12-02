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Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Jetour

Продажи кроссоверов Jetour X90 Plus с полным приводом в РФ начнутся в феврале

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Jetour

Полноприводная версия кроссовера Jetour X90 Plus 4WD появится в России в феврале 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

«Ожидается, что машина сохранит актуальный внешний вид и будет комплектоваться связкой 2-литрового турбомотора и автоматической трансмиссии. Салон будет 7-местным», — говорится в сообщении.

Обычный Jetour X90 Plus оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л и двухлитровым силовым агрегатом мощностью 244 л.с.

До этого стало известно, что автобренд Soueast обнародовал технические параметры кроссоверов S09 и S07, которые представят для России.

Первым на отечественный рынок попадет модель Soueast S09, представляющая собой ребрендинговый кроссовер Jetour Shanhai L9.

В 2025 году в России ожидается дебют кроссовера S07, который также представляет собой ребрендинговый кроссовер Jetour Shanhai L7.

Ранее Chery начала выпуск новых внедорожников в ретро-стиле.

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