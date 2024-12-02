Выяснилось, какой цвет у автомобилей Honda оказался бракованным

В США владельцы автомобилей Honda подали в суд коллективный иск из-за того, что белое лакокрасочное покрытие некоторых моделей некачественное. Об этом сообщает информационный портал The drive.

Сообщается, что в коллективный иск включили модели марок Honda и Acura, которые были выпущены после 2013 года. Автовладельцы заявили, что лакокрасочные материалы белых оттенков настолько некачественные, что покрытие изнашивается, вздувается и отслаивается. Такие изменения портят товарный вид машины, поэтому собственникам приходится делать ремонт за свой счет.

Уточняется, что в 2022 году в Канаде аналогичный иск был урегулирован за $27 млн, о решении суда по делу ничего неизвестно.

До этого в Германии девять заводов Volkswagen прекратили работу из-за забастовки рабочих. Сообщается, что сотрудники девяти немецких заводов Volkswagen начали предупредительную забастовку. В результате акции были остановлены конвейеры этих предприятий.

Ранее стало известно, что станет с ценами на автомобили в ближайшее время.