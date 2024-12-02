Стало известно, что станет с ценами на автомобили в ближайшее время

Девальвация рубля может привести к росту цен до 5% на новые автомобили, которые поставляются официально в РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди российских дилеров.

По словам участников рынка, стоимость машин, поставляемых по параллельному импорту, вырастет пропорционально падению курса рубля. Так, результаты опроса показали, что дилеры ожидают рост цен на автомобили на 1-5%, а некоторые представители бизнеса допускают подорожание на 15% при сохранении курсовой волатильности. Сообщается, что препятствовать росту цен на машины может достаточный сток, конкуренция и желание автоконцернов выполнить годовые планы продаж.

По мнению генерального директора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Рената Тюктеева, в начале 2025 года основной рост цен будет на китайские автомобили. На них приходится 60% емкости российского рынка, соответственно юань дорожает по отношению к рублю, что повлияет на закупочные цены.

Ранее сообщалось, что на российский рынок вышел кроссовер MG RX5 по цене от 2,8 млн рублей.