Россиянам назвали восемь лучших автомобилей 2024 года

Автомобильные дилеры «Авилон» и «АвтоСпецЦентр» назвали лучшие автомобили 2024 года по их версии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службах обеих автомобильных групп. Дилерский рейтинг по большей части состоит из моделей китайских марок.

«Сейчас есть высокий спрос на автомобили из массового сегмента, в том числе на Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Tugella, Belgee X50 и Haval F7. В топе представлены надежные автомобили, сохраняющие высокую остаточную стоимость», — отметили в пресс-службе.

При этом цены указанных автомобилей в среднем начинаются от 2 млн рублей, а официальные дилеры гарантируют качественное сервисное обслуживание и ремонт, подчеркнули в «АвтоСпецЦентре».

В группе компаний «Автодом» к числу лучших автомобилей параллельного импорта в 2024 году отнесли новейшее поколение BMW M5, которое вошло в историю модели как первый гибрид в линейке.

«Автомобиль впечатляет мощностью и вместимостью, особенно в кузове универсал, который выпускается лишь третий раз за всю историю M5», — отметили в пресс-службе.

Также в топе оказался Changan CS55 Plus, который конкурирует с популярным Geely Monjaro. Автомобиль получил просторный пятиместный салон и полный привод с двумя независимыми муфтами.

А вот Changan Hunter Plus выделяется среди множества пикапов непривычным для своего класса уровнем удобства. В «Автодоме» отметили, что интерьер выполнен на уровне легковых авто, а двигатель с классическим «автоматом» и полным приводом обеспечивают комфортное управление.

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