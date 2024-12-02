Москвичка в красном пальто заблокировала машину со школьным питанием

Женщина из Отрадного не давала проехать машине со школьным питанием. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что водитель привез в школу на Северном бульваре питание для учеников. Проехать дальше ему не дала женщина в красном пальто на серебряном Kia. Освободить проезд москвичка согласилась на одном условии — должна прогреться её иномарка, но для этого нужно подождать.

«Я тебе сказала. У меня машина не прогрета. Те чо надо? Сейчас уважение будет», — пояснила женщина.

До этого в Воткинске (Удмуртия) 48-летняя женщина за рулем Nissan Juke ускорилась при движении задним ходом и наехала на двух женщин-пешеходов.

Одной из пострадавших, 49-летней женщине, выжить не удалось. Другая женщина-пешеход 48 лет госпитализирована с травмами.

На опубликованном видео видно, что сначала белый Nissan Juke движется медленно, а потом резко ускоряется, сбивает пешеходов и придавливает их к стене здания. Водитель, трогаясь с места, открыла дверь и смотрела назад, по направлению движения машины. Пострадавшие в этот момент стояли спиной к приближающейся машине.

Ранее в Москве маршрутка врезалась в остановку и придавила ногу женщине.