Китайская марка Soueast раскрыла детали о новинках для России

Китайский автобренд Soueast, принадлежащий Chery, обнародовал технические параметры кроссоверов S09 и S07, которые представят для России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Первым на отечественный рынок попадет модель Soueast S09, представляющая собой ребрендинговый кроссовер Jetour Shanhai L9 (в РФ продается под названием Jetour X90 Plus). Отличаются машины внешним видом передней части и задним бампером. Новинка получила турбодвигатель на 1,6 л и 197 л.с. или 2 л на 254 л.с., а также 7-ступенчатый «робот».

В 2025 году в России ожидается дебют кроссовера S07, который также представляет собой ребрендинговый кроссовер Jetour Shanhai L7. Модель оснастили 1,5-литровым турбомотором на 156 л.с. или 1,6-литровым турбодвигателем на 197 л.с. Также для автомобиля доступны 6-ступенчатая МКП, 6-ступенчатый «робот», 7-ступенчатый «робот» или 8-ступенчатый «автомат».

Ожидается, что S07 будут предлагать приобрести россиянам минимум за 2,9 млн рублей, а S09 — за 3,4 млн рублей.

После запланированной премьеры седана S06 бренд собирается расширить модельный ряд, представив автомобили в сегментах B, C и D. До конца 2024 года Soueast сформирует в России дилерскую сеть из 80 дилерских центров.

Марка Soueast была основана в китайском Фучжоу в 1995 году. За время своего существования она выпустила 1,6 млн автомобилей.

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