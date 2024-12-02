На видео попала перепалка водителя и кондуктора из-за пассажиров в Краснодаре

30 ноября в Краснодаре водитель и кондуктор поругались при пересадке пассажиров в другой автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Сообщается, что водитель автобуса номер 46, сошедшего с маршрута, решил пересадить пассажиров в другой транспорт. Кондуктор другого автобуса был против этого, потому что люди уже оплатили проезд. Уточняется, что по закону при сходе транспорта перевозчик обязан обеспечить поездку до конечной остановки.

На кадрах видно, что каждый из конфликтующих старается доказать свою правоту. Когда это сделать не удается, водитель начинает оскорблять женщину, а кондуктор — угрожать. В момент спора двери автобуса закрылись.

До этого во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Спасатели везли женщину, которой требовалась госпитализация.

Ранее мужчина устроил гонки с полицией и попал на видео.