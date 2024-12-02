Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала перепалка водителя и кондуктора из-за пассажиров в Краснодаре

В Краснодаре кондуктор и водитель поругались и попали на видео

30 ноября в Краснодаре водитель и кондуктор поругались при пересадке пассажиров в другой автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Сообщается, что водитель автобуса номер 46, сошедшего с маршрута, решил пересадить пассажиров в другой транспорт. Кондуктор другого автобуса был против этого, потому что люди уже оплатили проезд. Уточняется, что по закону при сходе транспорта перевозчик обязан обеспечить поездку до конечной остановки.

На кадрах видно, что каждый из конфликтующих старается доказать свою правоту. Когда это сделать не удается, водитель начинает оскорблять женщину, а кондуктор — угрожать. В момент спора двери автобуса закрылись.

До этого во Владивостоке водитель легкового автомобиля не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Спасатели везли женщину, которой требовалась госпитализация.

Ранее мужчина устроил гонки с полицией и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами