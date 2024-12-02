У пикапа Mazda появился более мощный мотор и новый автомат

Рамный пикап Mazda BT-50 после рестайлинга сменил базовый двигатель 1.9 RZ4E на улучшенную и форсированную версию 2.2 RZ4F мощностью 163 л.с. (400 Нм), а вместо 6-ступенчатого автомата появился 8-ступенчатый той же фирмы Aisin. Об этом сообщили в пресс-службе Mazda.

Обновленный пикап стал экономичнее — расход дизеля снизился на 10%. Остался в строю и старший трехлитровый турбодизель 4JJ3 (190 сил, 450 Нм), который работает вместе со старым 6-ступенчатым автоматом.

Сообщается, что в Таиланде принимают заявки на рестайлинговую модель, которая построена на основе пикапа Isuzu D-Max и производится на том же заводе. В самой простой моноприводной комплектации машина стоит 762 тыс. тайских батов (около 2,4 млн рублей), но полноприводные версии с богатым салоном и четырехдверной кабиной стоят почти вдвое дороже.

До этого сообщалось, что в 2025 году выходит на рынок РФ выходит гибридный кроссовер Exeed RX.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» перестал выпускать Lada Granta с японскими «автоматами».