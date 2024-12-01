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Россиянин с ребенком и котом устроил гонки с полицией и попал на видео

На Сахалине пьяный водитель с ребенком и котом устроил гонки с полицией

На Сахалине пьяный мужчина за рулем устроил гонки с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

«Сотрудник приметил Toyota Mark II и подал ему сигнал об остановке, но водитель только увеличил скорость и начал скрываться. Так, инспекторы гнались за ним до самого Стародубского. Наконец, на безопасном участке сотрудники прострелили ему колеса», — говорится в публикации.

За рулем авто находился 34-летний пьяный мужчина. Также в салоне были женщина, трехлетний ребенок и кот. Против водителя составили пять административных материалов.

Вечером 27 ноября до Сахалина дошел мощный снежный циклон, который принес обильные осадки и гололед. Непогода затронула Ногликский, Поронайский, Смирныховский и Макаровский районы. В МЧС посоветовали местным жителям по возможности не покидать пределы населенных пунктов, уточнить у родных и близких их местоположение.

Ранее на Сахалине приостановили движение по трассе из-за непогоды.

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