Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили

РБК: в ноябре выдали вдвое меньше ЭПТС на автомобили, чем в октябре

close
Shutterstock

В ноябре в России было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), согласно предварительным данным от компании «Электронный паспорт», которая управляет этой системой, сообщает РБК.

Эта цифра включает как легковые, так и грузовые автомобили. При этом более половины оформленных ЭПТС (52%) относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественного производства.

Для сравнения, в октябре было выдано около 300 тысяч ЭПТС, в сентябре — почти 350 тысяч, а в ноябре 2023 года — примерно 240 тысяч.

Снижение количества выданных ЭПТС отражает общую ситуацию на рынке автомобилей, подтверждают эксперты. Дмитрий Бабанский, аналитик SBS Consulting, отмечает, что продажи легковых автомобилей в ноябре упали, что связано с увеличением утильсбора, который вступил в силу с октября.

«Рынок столкнулся с серьезными проблемами: рост утильсбора, высокие кредитные ставки и ослабление рубля. В таких условиях спрос на автомобили неизбежно снижается», — комментирует Бабанский.

Представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также считает, что подводить окончательные итоги ноября пока рано, но указывает на заметный спад продаж. Он подчеркивает, что на снижение влияют растущие цены, удорожание кредитов и ослабление рубля. В РОАД прогнозируют, что в ближайшее время цены на автомобили могут вырасти на 10% и более.

Ранее была названа главная «Новинка года» среди машин по мнению россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами