В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили

В ноябре в России было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), согласно предварительным данным от компании «Электронный паспорт», которая управляет этой системой, сообщает РБК.

Эта цифра включает как легковые, так и грузовые автомобили. При этом более половины оформленных ЭПТС (52%) относятся к импортным машинам, а 48% — к отечественного производства.

Для сравнения, в октябре было выдано около 300 тысяч ЭПТС, в сентябре — почти 350 тысяч, а в ноябре 2023 года — примерно 240 тысяч.

Снижение количества выданных ЭПТС отражает общую ситуацию на рынке автомобилей, подтверждают эксперты. Дмитрий Бабанский, аналитик SBS Consulting, отмечает, что продажи легковых автомобилей в ноябре упали, что связано с увеличением утильсбора, который вступил в силу с октября.

«Рынок столкнулся с серьезными проблемами: рост утильсбора, высокие кредитные ставки и ослабление рубля. В таких условиях спрос на автомобили неизбежно снижается», — комментирует Бабанский.

Представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также считает, что подводить окончательные итоги ноября пока рано, но указывает на заметный спад продаж. Он подчеркивает, что на снижение влияют растущие цены, удорожание кредитов и ослабление рубля. В РОАД прогнозируют, что в ближайшее время цены на автомобили могут вырасти на 10% и более.

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