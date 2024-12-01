В Москву привезли редчайший Lamborghini за $3 млн

В Москву привезли редкий Lamborghini — речь идет о купе Countach LPI 800-4 в белом цвете. Об этом сообщает Motor.ru.

Суперкар выпустили в ограниченном тираже (112 шт.) в Санта-Агата-Болоньезе в 2022 году, приурочив к юбилею исходного Countach. Модель представляет собой спецверсию Sian с оригинальным кузовом. Она оснащается 6,5-литровым «атмосферником» V12, который работает в сочетании с суперконденсатором. Мощность мотора — 814 л.с.

Сегодня Countach LPI 800-4 стоит порядка $3 млн.

До этого в США хакеры украли спорткар Lamborghini Huracan у известного бейсболиста Криса Брайанта, получив доступ к его электронной почте.

Брайант, выступающий за команду Colorado Rockies, оформил в транспортной компании на перевозку своего Lamborghini в Лас-Вегас (штат Невада), однако машина не прибыла по месту назначения. В ходе расследования полиция выяснила, что корпоративная почта логистической фирмы была взломана хакерами. Злоумышленники сумели перенаправить автомобиль в другой пункт назначения в Лас-Вегасе.

Ранее эксклюзивную версию суперкара Lamborghini Revuelto представили в Китае.