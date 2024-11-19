Хакеры украли Lamborghini американского бейсболиста через электронную почту

В США хакеры украли спорткар Lamborghini Huracan у известного бейсболиста Криса Брайанта, получив доступ к его электронной почте. Об этом сообщает Carscoops.

Брайант, выступающий за команду Colorado Rockies, оформил в транспортной компании на перевозку своего Lamborghini в Лас-Вегас (штат Невада), однако машина не прибыла по месту назначения. В ходе расследования полиция выяснила, что корпоративная почта логистической фирмы была взломана хакерами. Злоумышленники сумели перенаправить автомобиль в другой пункт назначения в Лас-Вегасе.

Автомобиль в конечном итоге удалось обнаружить после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Подозреваемые в его краже задержаны. В ходе расследования кражи Lamborghini спортсмена полицейские нашли еще два угнанных автомобиля, а также поддельные регистрационные документы.

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