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Эксклюзивную версию суперкара Lamborghini Revuelto представили в Китае

Lamborghini Revuelto в цветах Альдебарана представили в Китае

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Lamborghini

В Шанхае представили уникальный Lamborghini Revuelto, выполненный в красном и оранжево-черном градиентном цвете. Об этом сообщает интернет-издание Motor1.com.

При разработке Revuelto дизайнеры вдохновлялись Альдебараном, ярчайшей звездой созвездия Тельца. На создание плавного градиента цвета из красного в черный с оранжевыми акцентными полосами потратили 480 часов, работа была сделана вручную. Как отмечает компания Lamborghini, декор кузова символизирует скорость и силу.

Салон выполнен в черном цвете с красными акцентами, создатели машины потратили 53 часа на прострочку и окантовку интерьера гибрида. В числе материалов есть текстиль и микрофибра. Последним штрихом стала табличка Opera Unica из углепластика в красном цвете.

Ярко-красный гибрид Lamborghini Revuelto разработала студия Lamborghini Centro Stile специально для китайского рынка. Машина стала первым плагин-гибридом из Италии. По сравнению с обычными гибридами автомобиль имеет значительный запас хода и меньший расход топлива. Суперкар обладает тремя электромоторами, совместно с которыми бензиновый двигатель выдает 1015 л.с. В движение автомобиль приводит уникальная система HPEV (High-Performance Electrified Vehicle, собственное название Lamborghini) на базе 6,5-литрового V12. До 100 км/час машина разгоняется за 2,5 секунды, при этом максимальная скорость суперкара — 350км/час.

Ранее сообщалось, что Porsche посоветовала не ездить на своих спорткарах из-за риска для жизни.

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