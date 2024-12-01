Автомобиль премьер-министра Японии столкнулся с машиной полиции

Автомобиль премьер-министра Японии Сигэру Исибы врезался в полицейскую машину, которая его сопровождала и ехала впереди. Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

Инцидент случился на острове Хонсю в городе Тоттори утром 1 декабря. По словам представителей правительства, премьер-министр не пострадал.

«Колонна оставалась на месте происшествия несколько минут, прежде чем возобновить движение. Посетив могилы своих родителей и заехав на место своего рождения, премьер-министр направился в аэропорт Тоттори, чтобы вернуться в Токио», — говорится в публикации агентства.

29 ноября Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложности в отношениях.

Министерство иностранных дел России в ответ сообщило, что диалог с Японией по мирному договору возможен только при отказе Токио от враждебного курса. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно при отказе Токио «от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».

Москва и Токио после Второй мировой войны вели переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но вопрос по южной части Курил так и не позволил подписать договор. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов.

Россия прекратила консультации с Японией после введения антироссийских санкций в связи с операцией на Украине.

Ранее сообщалось о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР.