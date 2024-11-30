Китайские рабочие вынуждены пить из луж на строительстве автозавода BYD в Бразилии

В Бразилии начато расследование по факту жестокого обращения с китайскими рабочими, занятыми на строительстве завода автопроизводителя BYD. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Рабочие работают по 12 часов в день, семь дней в неделю, некоторые работают без обуви и защитных касок. Они не имеют доступа к чистой питьевой воде и были замечены пьющими из луж», — отмечается в публикации.

Также сообщается о фактах насилия в отношении сотрудников со стороны бригадиров. Министерство труда Бразилии начало расследование после анонимной жалобы на условия труда 30 сентября. В ноябре на строительстве организовали проверку. В тяжелых условиях труда вынуждены работать 470 китайских рабочих у трех подрядчиков. Условия труда для бразильских рабочих, занятых на объекте, гораздо менее тяжелые.

Утверждается, что одной из причин плохого обращения с рабочими стало отставание от графика.

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