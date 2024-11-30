Группа страховых мошенников сталкивала автомобили друг друга в Новосибирске

В Новосибирске раскрыли группу страховых мошенников на автомобилях. Об этом пишет издание «Известия».

По данным следствия, мошенники в 2022 году инсценировали три ДТП и получили компенсацию от страховой компании «Альфастрахование» в размере 847 тыс. рублей.

Трое подозреваемых являются родственниками. Один из них — совладелец бизнеса по аренде и обслуживанию машин с большим опытом ремонта автомобилей. Второй хорошо ориентировался в законодательстве и мог заниматься юридической стороной вопроса в составе группы. Все остальные участники предполагаемого мошеннического сговора занимались инсценировакой ДТП, используя свои же транспортные средства.

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