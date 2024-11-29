Россиянам рассказали, как купить машину без прав

В России можно приобрести автомобиль, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов правового департамента компании «Рольф».

«Не имея водительского удостоверения, вы не сможете управлять своим автомобилем. Впрочем, есть возможность попросить доставить машину до нового места хранения самого продавца, если это частная сделка, попросить сделать это в дилерском центре, вызвать эвакуатор или воспользоваться помощью кого-то из окружения», — сообщают эксперты.

По словам специалистов, процесс покупки автомобиля без водительского удостоверения не отличается от ситуации, когда права у человека есть. Оплачивая машину, гражданин становится ее полноправным владельцем. После этого нужно поставить автомобиль на учет в Госавтоинспекцию не позднее, чем через десять дней после покупки, и получить полис ОСАГО, но для этого понадобиться человек, который приедет на машине в ГИБДД.

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