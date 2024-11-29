Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как купить машину без прав

«РГ»: владельцем автомобиля может стать гражданин без прав

close
Shutterstock/FOTODOM

В России можно приобрести автомобиль, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов правового департамента компании «Рольф».

«Не имея водительского удостоверения, вы не сможете управлять своим автомобилем. Впрочем, есть возможность попросить доставить машину до нового места хранения самого продавца, если это частная сделка, попросить сделать это в дилерском центре, вызвать эвакуатор или воспользоваться помощью кого-то из окружения», — сообщают эксперты.

По словам специалистов, процесс покупки автомобиля без водительского удостоверения не отличается от ситуации, когда права у человека есть. Оплачивая машину, гражданин становится ее полноправным владельцем. После этого нужно поставить автомобиль на учет в Госавтоинспекцию не позднее, чем через десять дней после покупки, и получить полис ОСАГО, но для этого понадобиться человек, который приедет на машине в ГИБДД.

Ранее в России стартовали продажи самой дорогой модели «АвтоВАЗа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами