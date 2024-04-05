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Прокурора из Ижевска задержали за обман страховых компаний при ДТП

Mash: в Ижевске прокурора уличили в мошенничестве при ДТП

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Depositphotos

В Ижевске задержан прокурор, работавший в отделе по надзору за следствием, по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, прокурор Сергей Соколов неоднократно попадал в мелкие ДТП, но просил инспекторов ГИБДД оформить их как крупные, а затем обращался в страховые компании за возмещением ущерба. На этом он смог получить 600 тыс. рублей, утверждает Mash.

По факту мошенничества правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

До этого в Пятигорске мужчина обманул своего друга на 6,5 млн рублей при продаже двух автомобилей. Потерпевший поручил знакомому продать две своих машины и временно уехал из города, однако денег за автомобили так и не получил.

Ранее в Тихвине от автобуса ПАЗ отвалилось два колеса, одно из них покатилось на пешеходов.

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