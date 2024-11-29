Стартап «Атом» показал, как будет выглядеть приборная панель, закрепленная на руле

В российском электрокаре «Атом» сенсорный дисплей будет смонтирован на руле, а проекция дополненной реальности будет отображаться на лобовое стекло, Об этом сообщила пресс-служба АО «Кама». Она владеет брендом «Атом», который в свою очередь принадлежит частным инвесторам, а также «КамАЗу» и «Росатому».

Как заявили в компании, в основе концепции электромобиля лежит человеческо-машинное взаимодействие, которое должно обеспечить интуитивно понятный контакт водителя и машины. Цифровой интерфейс работает на операционной системе, которая поддерживает установку дополнительных приложений. Также идентификатор «Атом ID» должен позволить через приложение на смартфоне войти в учетную запись для персонализации настроек.

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По словам разработчиков, в верхнюю часть руля встроен сенсорный дисплей, семидюймовый тачскрин с разрешением 1920x1080, который дает возможность управлять климат-контролем, мультимедиа, регулировать зеркала и кресла. Во время движения дисплей на руле переходит в безопасный режим и затемняется.

С помощью сенсорной панели водитель может управлять навигацией, вызовами быстрого меню климата и мультимедийной системой. Встроенная в стекло проекция позволяет накладывать виртуальные элементы поверх настоящих, создавая эффект дополненной реальности.

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