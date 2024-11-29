Тигра-людоеда, который утащил водителя, поймали в Хабаровском крае

29 ноября в Хабаровском крае поймали тигра, который утащил водителя лесовоза в тайгу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Разрешение на отлов зверя охотоведы ждали больше недели. Сегодня хищница попалась. У нее повреждены лапы, скоро ей займутся ветеринары. Что с ней делать потом — решит Росприроднадзор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 21 ноября тигрица напала на мужчину, когда он остановился в 20 километрах от поселка Солонцовый. Коллега водителя видел, как животное утащило мужчину в лес за ногу, но ничего сделать не успел.

До этого сотрудники ГИБДД на трассе Шербакуль-Азово остановили автомобиль Nissan, в котором находились три человека и восемь баранов. Уточняется, что в ходе дальнейшей работы выяснилось, что омичи 1997 и 1999 года рождения украли скот из загонов в селе Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они же похитили 42 барана, общий ущерб составил 593 тыс. рублей.

Ранее на видео попало спасение котенка из-под капота автомобиля в Москве.