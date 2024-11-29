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В Бурятии попал на видео караван фур, застрявших из-за гололеда

В Бурятии перекрыли дороги из-за застрявших на гололеде фур

29 ноября в Селенгинском районе Бурятии перекрыли областные дороги, чтобы эвакуировать фуры, застрявшие на обледеневших из-за резкого выпадения снега трассах. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Уде».

«С 10:30 на 112 километре трассы »Улан-Удэ — Кяхта» закроют движение для всех видов транспорта, чтобы эвакуировать фуры с Новоселенгинского моста», — говорится в сообщении.

На видео записи автомобилистов с места событий видно, как до сотни большегрузов стоят на дороге и не могут начать движение из-за риска опрокидывания на обледенелой трассе.

Уточняется, что движение в республике затруднено на нескольких участках автодорог. Проблемы с проездом есть от Саянтуя до Саратовки, а от Вознесеновки до Хошун-Узура для автобусов и большегрузов движение ограничено.

В четырех районах Бурятии отменили межмуниципальные автобусы, а пригородные маршруты отстают от расписания на 30-40 минут. От Тарбагатая до Вознесеновки закрыли проезд для большегрузов и автобусов. Отменили рейс «Улан-Удэ – Унэгэтэй», перевал Барской, Мандрик, Пыхта и Заган открыты для проезда.

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