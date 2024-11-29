Стало известно, сколько получают работники завода УАЗ

В 2024 году руководство Ульяновского автозавода увеличило выплаты своим сотрудникам на 15,5%, поэтому теперь средняя зарплата работников превысила 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сайт «Авто Mail».

Сообщается, что такие выплаты получают сотрудники, которые имеют непосредственное отношение к производству автомобилей, например, слесари, сварщики, рихтовщики, маляры, штамповщики. Зарплата рабочих сотрудников может варьироваться в зависимости от разряда и грейда, а те, кто берет сверхурочную работу, могут получить больше 100 тысяч рублей в месяц. Высокий уровень выплат у «станочников», а именно от 70 тысяч рублей и выше.

Также уточняется, что с 1 октября на 5% подняли часовые тарифные ставки и должностные оклады инженерно-техническим работникам. За последние 4 года зарплата на автозаводе в Ульяновске выросла почти в два раза. Так, в 2020 году работники получали в среднем 32 тысяч рублей в месяц, а в 2024 – 64 тысячи рублей в месяц.

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