Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько получают работники завода УАЗ

Авто Mail: средняя заработная плата работников УАЗ превысила 60 тысяч рублей

close
ОАО Заволжский моторный завод

В 2024 году руководство Ульяновского автозавода увеличило выплаты своим сотрудникам на 15,5%, поэтому теперь средняя зарплата работников превысила 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сайт «Авто Mail».

Сообщается, что такие выплаты получают сотрудники, которые имеют непосредственное отношение к производству автомобилей, например, слесари, сварщики, рихтовщики, маляры, штамповщики. Зарплата рабочих сотрудников может варьироваться в зависимости от разряда и грейда, а те, кто берет сверхурочную работу, могут получить больше 100 тысяч рублей в месяц. Высокий уровень выплат у «станочников», а именно от 70 тысяч рублей и выше.

Также уточняется, что с 1 октября на 5% подняли часовые тарифные ставки и должностные оклады инженерно-техническим работникам. За последние 4 года зарплата на автозаводе в Ульяновске выросла почти в два раза. Так, в 2020 году работники получали в среднем 32 тысяч рублей в месяц, а в 2024 – 64 тысячи рублей в месяц.

Ранее назвали российские цены на кроссовер Soueast S07.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами